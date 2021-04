ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OM, OL : Aulas annonce des révolutions qui vont secouer la L1

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs gardiens de la saison 2020-2021

Le football français cherche à se réinventer et ce n'est sans doute pas trop tôt. En parallèle des solutions économiques qui sont indispensables à trouver après la crise sanitaire et le fiasco Mediapro, des idées émergent pour donner quelques couleurs à la Ligue 1. Jean-Michel Aulas a révélé les pistes explorées.

« Il va falloir apporter à Canal+ et aux autres opérateurs qui sont intéressés un certain nombre de garanties que le championnat va produire des audiences qui méritent des rémunérations supérieures, confie le président de l’OL dans L’Équipe. Il y a probablement à trouver, en matière de formats, un certain nombre d’aménagements. Il faut y réfléchir. Je crois que Vincent Labrune a, avec le président Le Graët, l’idée de constituer un groupe de travail pour regarder ça, avec peut-être des aménagements sur l’arbitrage. J’ai proposé que la Fédération fasse à la FIFA des propositions d’expérimentations en installant des micros sur les arbitres, comme on avait fait des tests, il y a un moment, sur la vidéo. Il faut redonner à nos championnats une vigueur médiatique. »

Des images neuves proposées aux exigeants diffuseurs ?

Par ailleurs, la LFP envisage aussi d’ouvrir plus largement les coulisses de ses compétitions pour offrir des images un peu neuves à ses exigeants diffuseurs. L’occasion sans doute aussi de plus ouvrir le quotidien des clubs qui donnent parfois l’impression de toujours vouloir vivre cachés de leurs propres supporters.