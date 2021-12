ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OM, OL : bonne nouvelle en vue pour les finances de L1 et L2 ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Pour faire face à la flambée épidémique, le Premier ministre Jean Castex a annoncé lundi le retour des jauges dans les stades. La L1 et la L2 sont concernées, évidemment. La jauge sera de 2 000 personnes en intérieur et de 5 000 en extérieur. Les mesures prendront effet à partir de lundi prochain et ce pour une durée de trois semaines.

À moins que la donne ne vienne à changer d’ici là. Dans le cadre de l'étude en commission des lois de l'Assemblée nationale, un amendement a été voté hier pour que la jauge de 5 000 personnes dans les stades devienne proportionnelle, au prorata de la capacité d'accueil plutôt qu’en valeur absolue. Approuvé, il doit être voté par le Parlement la semaine prochaine.

Pour mémoire, on a également appris que le manque à gagner pour les clubs devrait être compensés. En effet, le Premier Ministre a annoncé que le gouvernement allait engager des discussions, ces prochains jours, avec les instances, afin d'indemniser les clubs pour compenser les pertes de billetterie. Cela avait été le cas en 2020 avec 107 M€ débloqués et en 2021, avec environ 100 M€ débloqués. La L1 et la L2 pourraient donc mieux respirer.

