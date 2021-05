ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OM, OL, LOSC : très bonne nouvelle avant le Mercato

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Voilà une bonne nouvelle en vue du mercato. Initialement, les clubs de L1 et de L2 devaient envoyer au plus tard lundi à la DNCG leurs budgets prévisionnels et les documents relatifs au prochain exercice. Le gendarme financier du football professionnel français s'accorde ensuite quelques jours pour les étudier avant de recevoir chaque club pour un examen de sa situation comptable.

Compte tenu du flou qui règne sur le montant des droits télé de la saison prochaine et des suivantes, L’Équipe explique que la DNCG a décidé d'accorder deux semaines de délai supplémentaire ! Les clubs ont ainsi jusqu'au 14 juin au plus tard pour envoyer leurs prévisions.

Les clubs ont très bien accueilli la nouvelle

Le quotidien sportif précise que cette décision bien accueillie par l'ensemble de la L1 et de la L2 où une certaine inquiétude existait sur ce sujet sensible après une saison marquée par le retrait de Mediapro et la pandémie de Covid-19. Le mercato (9 juin-31 août) n’en sera que mieux préparé.