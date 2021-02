PSG, ASSE, FC Nantes, OL, OM : Mediapro à deux doigts de jouer les prolongations !

Canal+ devrait donc sauver le football français. Si tous les acteurs ont bien conscience qu’il ne s’agit pas d’une solution miraculeuse eu égard à leurs finances serrées, force est de constater que le chaîne cryptée a le mérite d’alimenter enfin la cagnotte vide des droits télé. Avant l’accord conclu en milieu de semaine, L’Équipe croit savoir que la Ligue aurait sérieusement réfléchi à reprendre Téléfoot pour diffuser les lots de Mediapro non attribués ! Pour cela, elle avait demandé à Marc Sénéchal de réaliser des projections.

Sénéchal s'est penché sur une prolongation de Mediapro

Le conciliateur du tribunal de commerce de Nanterre, nommée fin 2020 pour régler le différend entre la LFP et le groupe sini-espagnol, les a évoquées devant le conseil d’administration de celle-ci ce jeudi. Selon lui, Téléfoot aurait pu terminer la saison avec un résultat net de 20 millions d’euros, après règlement des salaires, du loyer et de divers coûts de production. Pour cela, Sénéchal s’était basé sur le nombre d’environ 400 000 abonnés, ceux des fournisseurs d’accès à internet mais pas les abonnés directs (OTT), et un prix de 15 euros mensuels. Finalement, cette option ne verra jamais le jour.