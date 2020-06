ASSE, FC Nantes, RC Lens : un énorme coup de pouce est annoncé au Mercato !

true

Le mercato franco-français qui ouvre ce lundi pourrait permettre à certains clubs de se refaire la santé tant son exposition dans le temps sera plus affirmée que d’habitude.

La France est l’un des rares pays d’Europe à avoir décidé de ne pas reprendre le football en raison de la crise sanitaire. On a jusqu’à maintenant assez entendu Jean-Michel Aulas sur le sujet pour ne pas le savoir. Le mercato franco-français qui démarre aujourd’hui est notamment censé compenser le manque à gagner des clubs de l’Hexagone, qui devraient en profiter pour faire plus d’emplettes que d’habitude sur leur propre sol.

Surtout, le marché qui débute ce matin devrait durer quatre mois et fermer le 2 octobre ! Cette durée est bien plus longue que d’habitude et pourrait servir de coup de pouce supplémentaire pour le trading joueurs. « D’ordinaire, le mercato estival ferme trois semaines après le début des championnats, en France. Là, il fermerait après six semaines, observe L’Équipe dans son édition du jour. L’équité sportive s’en trouverait affectée d’autant. Mais étant donné la période actuelle, le football français n’a pas besoin de se rajouter inutilement un handicap de plus. »

Un Mercato plus long pour mieux coller à l’étranger ?

Par ailleurs, l’UEFA devrait tracer les grandes lignes du prochain mercato international lors de son comité exécutif, les 17 et 18 juin. On parle d’une ouverture entre le 6 et le 10 juillet pour une clôture le 2 octobre. Un club français pourrait alors toujours vendre à l’étranger mais ne plus aller y acheter, comme c’est déjà le cas lors d’échanges avec des pays comme la Chine.