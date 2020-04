ASSE, FC Nantes : Sainté et Nantes ont une valeur commune…et disparue

false

Deux clubs de Ligue 1 ont pu, au cours de l’histoire, compter sur des joueurs fidèles. Le FC Nantes et l’ASSE qui dominent un certain classement.

En cette période de confinement, il est fréquent que le site de la LFP propose à ses lecteurs des classements et des stats en tous genres. L’occasion, cette fois, de constater que le FC Nantes et l’ASSE, clubs historiques de notre Ligue 1, partagent depuis des lustres une même valeur : la fidélité.

On parle ici de celle de leurs joueurs, bien entendu. Car à l’exception de Jean-Luc Ettori, gardien de l’AS Monaco entre 1975 et 1994 et ses 602 matchs de championnat, les autres éléments qui intègrent ce classement d’un autre temps ont principalement évolué à Nantes ou à Saint-Etienne. On trouve ainsi le gardien des Canaris, Jean-Paul Bertrand-Demanes (531 matchs) et l’ancien ailier Loïc Amisse (503 matchs). Le FCN est le club le mieux représenté avec 5 joueurs à plus de 300 matchs avec, également; Henri Michel, Gilles Rampillon et Nicolas Savinaud.

Avec Farison et Curkovic

En seconde place, l’Association Sportive de Saint-Etienne avec trois joueurs : Loïc Perrin (383), Gérard Farison (328) et Ivan Curkovic (303).