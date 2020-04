ASSE : une reconversion se dessine pour Loïc Perrin

true

Loïc Perrin (34 ans), plus proche de sa fin de carrière que de ses débuts, aurait déjà une reconversion toute tracée dans les rangs de l’ASSE.

Claude Puel ne perd pas de temps. L’entraîneur des Verts profite de cette période de disette sportive pour éplucher différents profils de joueurs susceptibles de l’intéresser au mercato estival. Si son idée première est de faire venir de jeunes joueurs pour les façonner et les faire progresser sous sa coupe, le Castrais garderait aussi un joueur plus mûr à l’esprit. Selon le média sud-américain Antena 2, l’intéressé n’est autre qu’Alfredo Morelos.

Le coach de l’ASSE travaille ainsi en étroite collaboration avec sa direction sportive pour creuser les différents dossiers. Peut-être un jour sera-t-il épaulé par un certain Loïc Perrin ? Jérémy Clément pense que le capitaine des Verts pourrait en effet embrasser une carrière en ce cens quand il aura raccroché les crampons.

« Loïc est quelqu’un de réfléchi, il prépare son avenir »

« Avec Loïc, on a beaucoup évoqué ensemble le sujet de la reconversion. A priori, ça devrait être plutôt hors du terrain parce qu’il a cette posture un peu différente, cette sagesse, cette hauteur qu’il dégage, affirme l’ancien milieu stéphanois au site Dessous de Verts. Loïc est quelqu’un de réfléchi, il prépare son avenir. Je ne me fais pas trop de souci pour lui car c’est une icône à l’ASSE donc forcément on trouvera quelque chose pour lui. C’est une personne compétente, qui connaît des choses, qui s’intéresse. Il est intelligent, il s’exprime bien, il connaît bien le haut niveau. »