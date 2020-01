ASSE – FC Nantes : un premier coup dur pour Gourcuff face aux Verts ?

true

Auteur du premier but de la qualification du FC Nantes à Bayonne en Coupe de France (2-0), Kalifa Coulibaly pourrait déclarer forfait contre l’ASSE dimanche en L1 (15h).

Le FC Nantes a démarré l’année 2020 du bon pied. Si tout n’a pas été parfait à Bayonne, les Canaris ont composté leur billet pour les 32es de finale de la Coupe de France grâce à Kalifa Coulibaly et Mehdi Abeid (2-0).

Au rayon des merci, il y en a plusieurs pour le Club de Nantes.

Merci à leurs dirigeants qui ont été heureux de l’accueil. Merci particulier au président Kita qui nous a laissé l’intégralité de la recette.

Merci aux joueurs et au staff qui nous ont respecté du début à la fin pic.twitter.com/UFGK0IRKEf — Aviron Bayonnais FC (@abfc_officiel) January 5, 2020

Waldemar Kita a même eu la riche idée de laisser la recette au club basque, un geste qui n’a pas manqué d’être apprécié à sa juste valeur. En revanche, la blessure de Coulibaly restera le point noir du côté du FC Nantes. L’attaquant malien a dû sortir à quelques minutes de la fin du match. Selon Ouest France, il est très incertain pour le match contre l’ASSE dimanche dans le Chaudron (15h).

« Pour l’instant, il est trop tôt pour savoir ce que j’ai »

« J’ai un petit problème derrière la cuisse, je vais essayer de bien récupérer, a-t-il affirmé dans le quotidien régional. Pour l’instant il est trop tôt pour savoir ce que j’ai. On va faire une échographie pour voir ce que ça donne. J’ai ressenti une douleur au moment de ma course, mais comme j’ai vu que je pouvais aller face au gardien donc j’ai continué mon action jusqu’au bout. » Décrié, Coulibaly ( 1m97, 84 kg) reste malgré tout le meilleur buteur du FC Nantes cette saison en L1, ex aequo avec Ludovic Blas (4 buts).