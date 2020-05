ASSE, Girondins – Mercato : deux clubs de L1 hors jeu pour Bernardoni ?

true

Courtisé au mercato, Paul Bernardoni ne sera pas retenu par les Girondins de Bordeaux. Le gardien de 23 ans ne devrait pas rejoindre le SCO d’Angers.

Paul Bernardoni ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Prêté depuis deux ans avec succès au Nîmes Olympique, le gardien des Girondins de Bordeaux se verrait bien rester chez les Crocos. Problème : le FCGB demande trop pour les finances du club gardois, qui viendrait même de se faire concurrencer par le SCO d’Angers et le MHSC dans ce dossier déjà complexe.

Mohamed Toubache-Ter précise toutefois que le club héraultais ne serait pas intéressé par le profil de Bernardoni. Aucun contact n’a eu lieu entre les différentes parties. De son côté, le nouveau directeur sportif angevin Sébastien Larcier dément tout intérêt pour le portier des Girondins.

Le MHSC et le SCOA hors course pour Bernardoni ?

« Avec Bernardoni, il n’y a rien du tout, a-t-il affirmé dans les colonnes dominicales d’Ouest France. La réflexion, c’est de se dire qu’on sait qu’à moyen terme, Ludovixc Butelle ne sera plus le gardien du SCO. Il faudra être capable, pour lui et pour nous, de passer le témoin. Reste à savoir dans quelles conditions. Est-ce que c’est dans un an, est-ce que c’est plus tard ? C’est une discussion qu’on doit mener avec lui, parce que je pense que sa carrière, et ce qu’il a fait au SCO, ne doivent pas se terminer sur un quiproquo. »