ASSE, Girondins - Mercato : la réponse cinglante de Gasset à l’attaque de Puel

L’attaque de Claude Puel date du 16 octobre et concerne la mauvaise gestion de l’ASSE avant son arrivée un an auparavant. « Le club allait dans le mur, il s'était beaucoup endetté pour suivre ce schéma, qui avait vécu, avait lâché le coach des Verts dans L’Équipe, en faisant référence à Jean-Louis Gasset. Mon boulot, ce n'est pas de dire si ce qui a été fait est bien ou pas bien, mais d'établir un constat et de faire une projection. J'ai construit un nouveau projet pour le club, pas pour moi. » Des contrats trop élevés offerts à certains joueurs, dont l'ASSE subirait encore aujourd'hui les conséquences financières, étaient alors critiqués.

« On a perdu deux matches en six mois »

Interrogé à ce sujet avant d’affronter les Verts, Gasset a répondu sèchement à Puel. « Je rappelle le contexte : quand les président me demandent de prendre l’équipe, elle est 17e, sur 10 matchs sans victoire et a perdu 5-0 dans le derby à domicile (en novembre 2017). J'ai dit aux présidents qu’il fallait renforcer l’équipe. Après, il fallait trouver des hommes. Des hommes que je connaissais, obligatoirement, a-t-il répliqué en conférence de presse. Ils sont venus donner un coup de main... On a perdu deux matchs en six mois et fait une série de 13 matchs sans défaite. » L’ASSE finira la saison 2017-2018 à la 7e place.