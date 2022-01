ASSE, Girondins - Mercato : un nouveau dossier à la Mostafa Mohamed en Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Il y a un an, l'ASSE a appris à ses dépends qu'il n'était pas aisé de discuter avec les clubs égyptiens. Non seulement la star des Pharaons et du Zamalek Mostafa Mohamed n'avait pas rejoint les Verts à cause d'une intervention lunaire de Roland Romeyer à la télévision nationale locale mais le feuilleton (folklorique) avait tenu en haleine les médias pendant tout le mois de janvier. Un feuilleton qui s'est répété l'été dernier avec Bordeaux, toujours d'accord avec Mostafa Mohamed (prêté à Galatasaray) mais que le Zamalek avait finalement bloqué. Deux anecdotes qui ne découragent pas d'autres clubs de l'élite française de se lancer dans les dossiers égyptiens.

Si l'on en croit Foot Mercato, plusieurs clubs de Ligue 1 – dont l'identité n'a pas filtré – seraient tenté par le nouveau leader offensif du Zamalek, Ahmed Sayed dit « Zizo », 26 ans et auteur d'un début de saison tonitruant (5 buts, 5 passes décisives en 9 matchs).

Actuellement à la CAN où il est la doublure de Mohamed Salah, « Zizo » pourrait faire l'objet d'offres sur ce mercato d'hiver. Point intéressant simplifiant le dossier : l'intéressé dispose d'une clause libératoire fixée à 1,7 M€ qui s'activera à l'été 2022. Une base de dialogue pour espérer, enfin, une issue favorable ?