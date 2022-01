ASSE – Lens, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Top 10 : 19 eme journée de Ligue 2 BKT

Si Pascal Dupraz n'a pas communiqué les noms des 3 cas de Covid dans le vestiaire, Saint-Etienne doit composer avec douze absents entre les joueurs à la CAN (Moukoudi, Neyou, Khazri, Sow, Bouanga) et les blessés ou en reprise (Hamouma et Green notamment). Un chiffre assez important qui pose quelques soucis au nouveau coach des Verts même si ce dernier ne s'apitoie pas sur son sort.

Les absents du côté de l'ASSE : Moukoudi, Neyou, Khazri, Sow, Bouanga (CAN), Hamouma, Green, Gnagnon (blessés ou en reprise), Kolodziejczak, Sako (Covid).

Bernardoni première

Tout va bien du côté de Lens où aucun cas de Covid supplémentaire n'est à déplorer et où Franck Haise récupère Wuilker Farinez, positif le week-end dernier contre Rennes. Seuls Deiver Machado (en phase de reprise) et les deux éléments à la CAN manquent à l'appel.

Les absents du côté de Lens : Machado (en reprise), Ganago, Haïdara (CAN).

ASSE : Bernardoni – Maçon, Nadé, Gourna-Douath, Trauco (ou G.Silva) – Camara, Moueffek – Nordin, Boudebouz (cap.), Youssouf – Krasso.

Lens : Leca – Gradit, Danso, Medina – Clauss, Se.Fofana (cap.), Doucouré (ou Berg), Frankowski – Kakuta – Sotoca, Kalimuendo.