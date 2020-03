ASSE : les Verts alignés sur le Stade Rennais pour la reprise de l’entraînement ?

true

Le coronavirus a réussi à paralyser le monde du football mais c’est finalement une bonne nouvelle. Puisque la santé passe au-dessus de tout le reste, la LFP a rétro-pédalé pour en faire l’annonce ce vendredi matin. Du coup, le quotidien des clubs de Ligue 1 est devenu très particulier. Si certaines équipes continuent à s’entraîner, comme l’OL ou le LOSC, d’autres ont arrêté les frais. L’ASSE et le Stade Rennais en font partie.

À Saint-Étienne, les entraînements sont annulés à compter de ce 13/03/20 !!

Reprise des entraînements le Lundi 23 Mars prochain. #ASSE #SaintÉtienne #Covid_19 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) March 13, 2020

« L’AS Saint-Étienne approuve la décision de la Ligue de Football Professionnel de suspendre le Championnat de Ligue 1 Conforama, peut-on ainsi lire dans un communiqué des Verts. La santé de tous constitue aujourd’hui une priorité absolue. Soucieuse d’appliquer toutes les mesures visant à protéger l’ensemble de ses publics contre l’épidémie de COVID-19, l’ASSE a également décidé de suspendre les entraînements de toutes ses équipes, masculines et féminines, du groupe professionnel jusqu’à l’école de football. Par ailleurs, le Service billetterie du stade Geoffroy-Guichard et le Musée des Verts seront fermés à compter du lundi 16 mars et pour une durée indéterminée. L’ASSE remercie une nouvelle fois l’ensemble de ses supporters de leur compréhension et invite chacun à respecter les recommandations des autorités sanitaires. »

Selon Mohamed Toubache-Ter, bien renseigné sur les Verts, la reprise de l’entraînement à l’ASSE pourrait avoir lieu le lundi 23 mars à l’Étrat. Tout comme le Stade Rennais, qui a fixé la même date à la Piverdière.