ASSE : les Verts ont aiguisé l’appétit du Stade Rennais en L1

true

Privé de la possibilité de défendre sa Coupe de France par l’ASSE (1-2), le Stade Rennais va se lancer pleinement dans la course à la Ligue des champions.

L’ASSE n’a sans doute pas rendu un grand service à l’OM jeudi en éliminant le Stade Rennais de la Coupe de France. Tenant du titre, le club breton est sorti dès le stade des demi-finales en s’inclinant le plus logiquement du monde à Geoffroy-Guichard (1-2). Désormais, les hommes de Julien Stéphan peuvent et veulent consacrer toute leur énergie à la course à la prochaine Ligue des champions.

Stéphan, maître zen

Troisième de Ligue 1, avec 47 points, le club breton rêve ainsi de figurer pour la première fois de son histoire sur le podium à la fin de la saison. Il a même l’occasion de revenir à 6 points de l’OM, tenu en échec vendredi par le SC Amiens (2-2). « Les comptes se feront à la fin. Peu importe le résultat dimanche (aujourd’hui), il restera 30 points à distribuer. Il faut savoir garder du sang-froid, de la sérénité, tempère Stéphan dans L’Équipe. Il faut éviter de tomber dans une sinistrose qui n’a pas lieu d’être. On fait, pour l’instant, une saison magnifique, avec cette demi-finale en Coupe de France et notre 3e place actuelle. Il reste 11 matches. Si on est dans le haut du classement, c’est qu’on l’a mérité. »

« On doit vite rebondir, le propre du sportif de haut niveau »

L’élimination à Geoffroy-Guichard, dans des conditions similaires à plusieurs récentes victoires du SRFC, avec des buts dans les derniers instants, ne semble pas tracasser Stéphan. « C’est vrai, en fin de match, ça nous a souvent souri. Mais quand ç’a été le cas, ça n’a pas été le fruit du hasard. Jeudi non plus. On doit vite rebondir, vite réagir, c’est le propre du sportif de haut niveau », prévient l’entraîneur du Stade Rennais avant d’en découdre avec le MHSC au Roazhon Park (17h).