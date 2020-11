ASSE - LOSC : Galtier annonce peut-être une bonne nouvelle à Puel

Hormis le Stade Brestois, rien ne semble résister au LOSC cette saison. Les Dogues ont encore fait étalage de leur talent hier au stade Pierre-Mauroy en écrasant le FC Lorient grâce notamment à un excellent Yuzuf Yazici (4-0). Ce large succès, qui conforte Lille en dauphin du PSG, met un coup de pression supplémentaire sur les épaules de Christophe Galtier.

« Christophe Pelissier a dit que Lille était le seul rival du PSG ? C’est un bon collègue, il me met bien la pression, a-t-il plaisanté. Il y a beaucoup d'équipes qui se placent en haut, Montpellier, Lyon, Monaco, ce sont des équipes qui jouent un match par semaine. Et l'OM, qui a deux matches en retard. Quand vous enchainez les matches, on y laisse des efforts, de l'énergie, des joueurs, on verra où on basculera à mi-saison, on ne va pas s'endormir sur les compliments. »

Sanches forfait contre Milan... et pas à 100% contre l'ASSE ?

Il faudra d’ailleurs resté vigilant dès jeudi contre l’AC Milan en Ligue Europa et dimanche face à l’ASSE en L1 (21h)... Galtier devra en effet se passer de Renato Sanches pour la première échéance. Le milieu de terrain portugais a été victime d'une blessure aux ischio-jambiers pendant le rassemblement avec la Seleçao la semaine dernière. Il a recommencé à courir durant la semaine mais il sera encore trop juste face au leader du championnat d'Italie. Contre les Verts, le doute est aussi forcément permis.