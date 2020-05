ASSE, LOSC, OL, PSG : un tournoi à quatre au Qatar cet été ?

false

Selon une information donnée par nos confrères de RTL, l’ASSE, le LOSC, le PSG et l’OL pourraient se retrouver en juillet pour un tournoi au Qatar.

L’information est donnée par nos confrères de RTL. Et tendrait à prouver que certains clubs recherchent déjà activement des idées pour constituer leur programme de l’été. En l’occurrence, les clubs concernés seraient l’ASSE, le LOSC, le PSG et l’OL. Qui se retrouveraient au mois de juillet à Doha, pour un tournoi à quatre.

Ce qui permettrait, paraît-il, au PSG et à l’OL de préparer la Ligue des Champions, le LOSC, la Ligue Europa, et l’ASSE, son éventuelle finale de Coupe de France face au PSG. Attention, toutefois, et comme le précise également RTL, l’entrée sur le territoire du Qatar est actuellement interdite aux étrangers en raison du COVID-19.