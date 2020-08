ASSE – Mercato : 3 bonnes raisons d’oublier la rumeur Khazri au RC Lens

true

Ce week-end, une rumeur liant Wahbi Khazri au RC Lens a surgi. Pour diverses raisons, le milieu offensif de l’ASSE ne semble pas se diriger vers le club artésien au mercato.

La saison va bientôt reprendre en L1. Cette information aurait pu suffire à combler les amateurs du ballon rond mais elle n’est visiblement pas suffisante. Le championnat approchant à grand pas, les rumeurs du mercato surgissent en plus grand nombre. Parmi celles-ci, on aura noté celle concernant un intérêt du RC Lens pour Wahbi Khazri (29 ans).

Khazri marche sur les plates-bandes de Kakuta

Si Claude Puel nie avoir établi une liste de joueurs indésirables à l’ASSE, le coach des Verts ne donne pas non plus sa priorité à l’international tunisien cette saison. Du coup, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux pourrait scruter le marché estival. Le RC Lens ne semble pourtant pas faire partie des destinations premières. D’abord, et sans même compter l’arrivée de Seko Fofana, le club artésien est déjà bien fourni au milieu, où Gaël Kakuta est déjà désigné comme le moteur du collectif.

Le Racing ne s’est pas positionné

Dans cette configuration, on voit donc mal pourquoi les Sang et Or viseraient Khazri – même âge et même profil que Kakuta – à la création. Constat partagé par Mohamed Toubache-Ter. « Primo, je ne vous le souhaite pas. Deuxio, pas à l’étude actuellement », explique l’insider sur le sujet. Enfin, le milieu des Verts (29 ans) possède un salaire très important (plus de 300 000 euros par mois, contrat jusqu’en 2022), ce qui n’est pas dans les standards actuels du RC Lens.

La grille de salaire du RC Lens ne colle pas

« Il a un salaire très important et ne fera pas de cadeau à ASSE, a observé Manu Lonjon sur Twitch. Il n’est pas gratuit. En cas de départ, ce serait un transfert ou un prêt où son futur club club paierait l’entièreté du salaire. Et je ne pense pas que le RC Lens n’aille aujourd’hui au-delà des 200 000 euros par mois. »