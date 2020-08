RC Lens : Oughourlian remet au pot pour Fofana et explose le budget Mercato !

true

Le président du RC Lens Joseph Oughourlian a sans doute remis la main à la poche pour payer le transfert à venir de Seko Fofana (Udinese, 25 ans) chez les Sang et Or cet été.

Seko Fofana sera sans doute la prochaine recrue du RC Lens. Le milieu de l’Udinese, qui devait passer sa visite médicale dimanche, pourrait être annoncé aujourd’hui par le club artésien. La Voix du Nord ne plus mystère de sa signature à la Gaillette et la qualifie même « d’énorme coup » réalisé par les Sang et Or.

Parce que des images valent mieux que des mots, voici ce dont est capable Seko Fofana (1995) balle au pied. Top recrue. pic.twitter.com/lHbrYlRkxz — Le chercheur de talents (@LeChercheurDT2) August 16, 2020

Le milieu de terrain devrait s’engager pour quatre ans contre une indemnité de transfert qui tourne autour de 10 millions d’euros. A ce titre, le quotidien régional explique que l’enveloppe de recrutement du RC Lens va être largement dépassée (plus de 20 millions contre 13-14 initialement).

Le RC Lens va exploser son budget Mercato

« Si on peut y voir un réajustement de la stratégie du board, on peut aussi souligner l’implication financière du président Joseph Oughourlian, qui a sans doute remis au pot pour rendre possible ce transfert majeur, précisent nos confrères. Et donner les moyens à son club d’être un peu plus conquérant au moment d’attaquer la L1. »