ASSE - Mercato : Aouchiche enfonce le clou avec le PSG

L’affaire a fait grand bruit. Durant une bonne partie de l’été, les supporters de l’ASSE ont été pendus au dossier Adil Aouchiche. En juillet, les planètes se sont enfin alignées pour que les Verts officialisent la signature du premier contrat du milieu offensif tout juste majeur.

Au PSG, ce départ a été mal vécu puisque Leonardo avait mis les petits plats dans les grands pour le conserver. Son opération séduction est restée vaine. Aujourd’hui, Aouchiche ne regrette pas d’avoir rejoint l’ASSE. Bien au contraire.

Puel a bien convaincu Aouchiche

« J’ai fait le choix de venir ici à Saint-Étienne. Mais j’aurais pu aussi rester. C’est mon choix aujourd’hui. Je pense que c’est le bon et j’espère que ce sera le bon. (…) Je sais qu’il (ndlr Claude Puel) va beaucoup me faire travailler, beaucoup me faire progresser et c’est ce aussi pourquoi je suis là. Avec un coach pareil, on ne peut que progresser », avait-il précisé à la chaine Téléfoot. C'est dommage de ne pas pouvoir continuer avec le PSG, mais c'est un choix. Là, je change de club avec de nouveaux objectifs. »