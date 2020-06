ASSE – Mercato : Bouanga pourrait rester grâce à l’OL !

true

Dans les radars de plusieurs clubs aux dents longues, Denis Bouanga (25 ans) pourrait voir un courtisan se retirer de la course grâce à un certain Bertrand Traoré (OL, 24 ans).

Jean-Philippe Krasso est la première recrue estivale de l’ASSE. Si tout va bien, Adil Aouchiche (17 ans) pourrait être la deuxième, étant donné que les tractations sont bien avancées avec le futur crack annoncé du PSG. Le profil du jeune Parisien correspond au portrait-robot de ceux qui intéressent Claude Puel, à savoir talentueux et prometteur.

Cela n’aurait donc d’étonnant à ce que la dernière piste connue des Verts se vérifie. Selon Gaël, insider bien informé sur le club ligérien, l’ASSE s’intéresse à Ilyas Chouaref (Châteauroux, 19 ans). Le milieu offensif, percutant et technique, a signé son premier contrat professionnel en 2019 à la Berrichonne. La plateforme Transfermarkt l’évalue à 1,3 millions d’euros. Détail plus préoccupant : il évolue comme ailier gauche, ce qui pourrait éventuellement signifier qu’il est ciblé pour anticiper le départ de Denis Bouanga. Encore faut-il que le Stéphanois quitte le Forez cet été.

Le Betis apprécie aussi Bertrand Traoré

L’ancien joueur du NO se sent au club, respecte l’institution et ne forcera pas son départ. S’il a été flatté par l’intérêt du Betis Séville, le club andalou a bien compris son état d’esprit et pourrait avancer ses pions sur un certain Bertrand Traoré (24 ans). Foot Mercato assure que les Verdiblancos, s’ils voient leur prochaine offre refusée par l’ASSE, pourraient se tourner vers le Burkinabé de l’OL, suivi par le Bayer Leverkusen et Newcastle.