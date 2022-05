ASSE - Mercato : Cabella donne déjà des regrets aux Verts, bon coup confirmé au FC Nantes ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Rémy Cabella (32 ans) commence déjà à donner des regrets aux clubs qui n’ont pas souhaité miser sur lui cet hiver à son départ forcé de Krasnodar suite à la guerre en Ukraine. Positionné dans le demi-espace gauche, dans l’entrejeu, le milieu offensif du MHSC a été très en vue hier devant le FC Metz (2-2).

« Il est impliqué, on le sait. Il a bougé, a essayé d’amener ce peps que l’on cherche depuis un certain temps », a apprécié son entraîneur Olivier Dall’Oglio. Positionné haut, Cabella a touché 69 ballons et tenté 28 passes dans le dernier tiers du terrain (record du match) ! Mieux, l’ancien joueur de l’OM a récupéré de nombreux ballons (7, deuxième meilleur total de son équipe derrière Mamadou Sakho).

« J’essaye de remettre les joueurs dans le match quand on prend des buts. Ils sont jeunes, ils ont besoin de ça, a-t-il expliqué après la rencontre. Ce n’est pas facile car je suis resté longtemps sans jouer. Je dois faire très attention à bien récupérer. Mais c’est compliqué d’arriver dans une équipe en panne de résultats. J’en apprends tous les jours. » Si Cabella a des chances de prolonger l’aventure au MHSC en fin de saison, on rappelle que le FC Nantes fait partie des clubs intéressés par son profil en vue du mercato estival.

Pour résumer Après avoir vu son nom être relié à l’ASSE cet hiver, Rémy Cabella (32 ans) fait désormais les beaux jours du Montpellier HSC, qu’il a en grande partie porté sur ses épaules dimanche contre le FC Metz (2-2). Intéressant en vue du mercato estival...

Bastien Aubert

Rédacteur