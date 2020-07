ASSE – Mercato : comment l’OL a éloigné Bouanga du Stade Rennais

true

Denis Bouanga (25 ans), ciblé par le Stade Rennais au mercato, est resté à l’ASSE. Grâce en partie à l’OL, l’ancien Nîmois s’apprête à disputer sa première finale de Coupe de France.

Denis Bouanga devrait faire partie du onze titulaire de l’ASSE contre le PSG (21h10). Malgré une relative discrétion en préparation, le milieu offensif des Verts reste une valeur sûre de Claude Puel sur le plan offensif. C’est d’ailleurs pour cela que l’ASSE avait fixé un montant très élevé (15 M€ ?) pour les clubs intéressés par son profil au début de l’été. Ils étaient nombreux (LOSC, Betis Séville, Stade Rennais) mais ils ont tous reculé devant les ambitions des dirigeants stéphanois.

Le Stade Rennais, vraiment séduit par Bouanga, a finalement tourné les talons et n’a pas voulu perdre de temps en misant sur Martin Terrier. L’OL n’a pas vu cet intérêt d’un mauvais œil et a même profité de l’aubaine pour faciliter ce transfert. L’attaquant des Verts sait que cette opération a changé la donne pour lui et ne s’en plaint pas forcément tant il se sent bien dans le Forez.

« On m’a envoyé à Rennes et ce n’est pas moi qui y suis allé »

« Peut-être que mes conseillers ont eu des contacts mais moi je suis concentré sur ma préparation. Pour l’instant, je me sens stéphanois. Je suis toujours sous contrat, je me sens bien ici, il y a mes amis, ma famille. On m’a envoyé à Rennes et ce n’est pas moi qui y suis allé. J’ai une finale à jouer et j’ai vu que le 23 août, on débutait le championnat à Marseille. Je me concentre sur ça », a-t-il glissé dans Le Progrès.