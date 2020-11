ASSE - Mercato : coup de froid entre Puel et Debuchy ?

Cette semaine, Mathieu Debuchy a évoqué le prochain Mercato de l'ASSE. Selon lui, les Verts auraient besoin de « deux ou trois renforts » pour être compétitif et sortir de cette période difficile. Vendredi, avant la réception du LOSC, le capitaine des Verts n'a pas voulu revenir sur ses propos.

« C’est un avis personnel. On est à deux jours du match, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais je fais confiance au coach et au club pour repartir de l’avant. Il y a un ensemble de choses à mettre sur la table et ça en fait partie », a déclaré Debuchy en conférence de presse. Invité à répondre sur ce sujet, Claude Puel était bien embarrassé. « Le plus important est de bien se concentrer sur les six matchs avant la trêve. Ils seront super importants pour nous. On ne doit pas se disperser, on abordera ces questions quand ce sera opportun. Ce n’est pas du tout le moment », a-t-il rappelé aux médias.

Puel n'aurait pas apprécié la sortie de Debuchy

Cet épisode aurait eu des suites. Selon L’Équipe, la sortie publique de Debuchy n’aurait « guère appréciée par son entraîneur. » Puel sait aussi que son capitaine pense au bien commun et qu’il est le garant d’un excellent état d’esprit dans le vestiaire ligérien. Il en faudra pour sortir du bourbier dans lequel les Verts sont empêtrés depuis deux mois.