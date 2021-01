ASSE - Mercato : le dossier Boudebouz pourrait rejaillir à l’OM

La ténacité de Ryad Boudebouz est enfin récompensée. S’il n’est pas toujours titulaire à l’ASSE cette saison, l’international algérien a su marquer des points auprès de Claude Puel. Samedi, le joueur de 30 ans était ainsi titulaire à Reims malgré la défaite des Verts en Champagne (1-3).

Sa trajectoire pourrait avoir des répercussions du côté de l’OM. En fin de mercato estival, on se rappelle ainsi que Boudebouz avait été proche de s’engager avec le club du Qatar Sports Club. L’intéressé avait finalement reculé pour rester fidèle à l’ASSE après n’avoir pas été emballé par le projet déballé par le club qatarien.

Une offre juteuse du Qatar SC pour Payet ?

Ce dernier semble avoir oublié Boudebouz avec un certain Dimitri Payet ! Selon le site Fichajes, le Qatar SC serait ainsi venu aux nouvelles pour le meneur de jeu de l’OM en lui proposant un salaire annuel de 8 millions d’euros par an. Une rumeur à prendre avec des pincettes et qui semble déjà vouée à l’échec quand on sait que Payet a un avenir déjà ficelé à l’OM avec une reconversion au sein du club phocéen...