ASSE Mercato : M'Vila a trouvé son nouveau club

Six mois après la fin de son contrat à l'Olympiakos, Yann M'Vila est sur le point de retrouver un club ! Selon Foot Mercato, le milieu de 33 ans est en contacts avancés avec West Bromwich Albion. Actuellement 5e de Championship, le club de la banlieue de Birmingham est pour le moment qualifié pour les playoffs pour la promotion en Premier League. C'est évidemment son objectif de la saison.

Il a été en contacts avec le FC Nantes, l'OM, l'OL...

Ces six derniers mois, Yann M'Vila, qui a été formé au Stade Rennais et est notamment passé par l'ASSE, a été annoncé dans plusieurs clubs français, dont l'OL, l'OM et le FC Nantes. Les contacts n'ont jamais abouti, ce que le milieu défensif a mis sur le compte d'une mauvaise réputation. Celle-ci n'a visiblement pas traversé la Manche, où il connaître sa deuxième expérience après Sunderland (2015-16)...

