ASSE - Mercato : Puel n’est pas tombé dans le même piège que le FC Nantes pour Augustin

Le FC Nantes s’est enfin réveillé. Amorphe malgré deux arrivées concrétisées en début de mercato, Waldemar Kita a finalement réussi à boucler les arrivées à moindre frais de Sébastien Corchia et Jean-Kevin Augustin. Enfin, leur recrutement n’est pas encore officialisé mais les Canaris sont bien partis pour et peuvent bénéficier de leur statut de « joueurs libres » pour prendre leur temps. Les deux joueurs sont en tout cas ferrés et d’accord avec le FC Nantes.

« Augustin, l’ASSE a décidé de ne pas le faire... »

En ce qui concerne l’ancien attaquant du PSG (23 ans), le FC Nantes a surpassé la concurrence de l’ASSE. Il faut dire que les Verts n’ont pas non plus trop poussé pour rafler la mise. « Augustin, l’ASSE a décidé de ne pas le faire, a assuré Manu Lonjon dans son dernier live Twitch. Il était libre depuis son départ de Leipzig et le dossier a été traité lundi après-midi. » Le spécialiste ne le dit pas textuellement mais tout porte à croire que l’ASSE a été refroidie par les difficultés juridiques qui escortent JKA. « Je pense que c’est une vraie bonne pioche car le FC Nantes n’a pas de joueur pour tourner autour de son attaquant de pointe », glisse Lonjon malgré tout. Seul l'avenir le dira.