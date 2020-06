ASSE – Mercato : un club a pris de l’avance sur l’OM et le RC Lens avec Vagner

true

Désireux de griller la concurrence, le FC Metz aurait soumis une première proposition pour Vagner Dias (ASSE, 24 ans).

Prêté cette saison par l’ASSE à l’AS Nancy-Lorraine, Vagner Dias Gonçalves (24 ans) garde la cote sur le marché des transferts malgré sa grave blessure survenue en novembre dernier (fracture du péroné). Il faut dire que l’international cap-verdien a marqué les esprits en peu de temps avec ses statistiques remarquées (8 buts, 3 passes décisives en 18 matches TTC).

L’ASSE espère récupérer 4 M€

Alors qu’il s’apprête à rentrer dans le Forez pour y honorer son ultime année de contrat (2021), Vagner pourrait ne pas avoir vraiment le temps de poser ses valises à L’Etrat. En effet, selon « L’Equipe », le FC Metz a lancé un premier assaut à 3 M€ pour l’ailier de poche. Très actifs en ce début de Mercato français, les Grenats – qui ont déjà enrôlé le monégasque Kévin N’Doram – veulent aller vite pour griller la concurrence.

Toujours selon le quotidien sportif, six autres clubs sont sur les rangs pour Vagner. Outre le RC Lens et l’OM (dont les intérêts avaient déjà été évoqués), l’ESTAC, Nancy, Nîmes ou encore le Stade Brestois sont dans la course. Pour Metz, le principal rival du moment est le club breton, auteur d’une proposition de 1,5 M€ déjà refusée par l’ASSE. Sur le cas Vagner, les Verts espèrent récupérer 4 M€.