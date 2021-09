ASSE – Mercato : Wesley Fofana prêt à trahir les Verts pour l'OM !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L'interview publiée sur Oh My Goal risque de faire bondir plus d'un supporter des Verts. Actuellement en convalescence après sa grave blessure estivale du côté de Leicester,Wesley Fofana a évoqué son club de cœur … qui n'est pas franchement l'ASSE.

Originaire de Marseille et ancien pensionnaire du club de Bel-Air, le défenseur des Foxes se verrait bien porter un jour la tunique de l'OM. « Le club dans lequel je rêve de jouer ? L'OM. Ça restera toujours un rêve. Peut-être que ça va se passer dans ma carrière, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Mais ça restera toujours un rêve parce que c'est ma ville. C'est mon club, celui que j'ai supporté étant petit, et que je supporte toujours. Quand je regarde les matches de l'OM, je suis comme un fan. Je crie, je chante, c'est comme ça, c'est mon club. Est-ce que je veux, est-ce que je pourrais ? Ça, je ne peux pas savoir. On verra bien », a-t-il lâché.

L'OM, Wesley Fofana le vit déjà par procuration par le biais de son grand ami William Saliba, actuellement prêté par Arsenal au club phocéen.