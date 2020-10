ASSE : Montpellier aboie, Puel reçoit du renfort et muscle son jeu

L’ASSE serait bien inspirée de briser la spirale négative qui l’accompagne depuis quatre matches. Incapables de prendre un point dans ce laps de temps, les hommes de Claude Puel vont recevoir une équipe du MHSC revancharde dimanche (13h) après son lourd revers à la Mosson contre le Stade de Reims (0-4).

« On devra en tirer des leçons afin de rebondir dès ce week-end, promet Nicolas Cozza à Téléfoot. On n’aime pas perdre et encaisser autant de buts. A nous de nous remettre en question. On arrive plus à gagner et on enchaine des prestations assez moyennes voire même médiocres, notamment pour le derby. Il va falloir relever la tête et aller gagner à Saint-Etienne. »

De son côté, l’ASE se prépare en conséquence. L’Équipe rapporte qu'une séance était au programme pour les joueurs en manque de temps de jeu comme Maxence Rivera ou Zaydou Youssouf. Timothée Kolodziejczak, suspendu depuis deux rencontres et qui doit faire son retour à la compétition dimanche était aussi présent, de même que Gabriel Silva, toujours en phase de reprise. Autre nouvelle positive pour les Verts : le retour à la course de Miguel Trauco. En revanche, Mathieu Debuchy et Harold Moukoudi sont toujours absents des radars.