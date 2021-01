ASSE - OL (0-5) : le chambrage d’Aulas et des Lyonnais après la manita

L’ASSE n’a pas existé hier à Geoffroy-Guichard devant l’OL. Devant des Gones sur une autre planète, les hommes de Claude Puel ont été ridiculisés en clôture de la 21e journée de L1 (0-5). Du côté lyonnais, l’heure était à la fête. Et les joueurs ne se sont pas privés pour cela.

« Manitaaaaaa ! »

Peu après le coup de sifflet final, les Gones se sont en effet rassemblés pour faire le signe « 69 » avec leurs doigts, en référence à leur département et comme pour mieux marquer le coup dee cette manita qui permet à l’OL de prendre l’ascendant sur l’ASSE dans le bilan de leurs confrontations (45 victoires contre 44, 33 nuls). « Manitaaaaaa ! Fier de l’équipe ce soir. Elle est pour vous les supporters. Merci du soutien depuis des mois loin des stades », a ajouté le jeune Sinaly Diomandé.

« Que c’est bon de gagner ce 122e derby »

Jean-Michel Aulas n’a pas non plus manqué l’occasion de célébrer cette soirée pas comme les autres. « Que c’est bon de gagner ce 122e derby, qui nous permet de virer en tête avec 45 victoires. La première fois depuis 1957. Bravo à Juni, Rudi, Memphis et Karl. L’institution OL est au top et bravo aussi à nos supporters qui ont tout donné ce matin », a-t-il tweeté. Les Verts apprécieront.