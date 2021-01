ASSE - OL (0-5) : Pierre Ménès tape sur Puel pour une erreur fatale dans son onze

L’ASSE n’a pas existé hier à Geoffroy-Guichard devant l’OL. Devant des Gones sur une autre planète, les hommes de Claude Puel ont été ridiculisés en clôture de la 21e journée de L1 (0-5). Ce constat, Pierre Ménès le sentait venir avant même le coup d’envoi du 122e derby entre les deux grands rivaux. Le consultant de Canal+ n’est donc pas surpris du résultat final. En revanche, il semble bien plus étonné par les choix de la composition d’équipe de départ du coach des Verts, qui avait fait primer la jeunesse sur l’expérience.

« Pourquoi le banc de Sainté était-il plus alléchant »

« Je m’attendais à une boucherie et je n’ai pas été déçu. D’abord parce qu’il y a un écart abyssal entre Lyon et Saint-Etienne et parce que les Verts sont décimés par le Covid, a-t-il analysé sur son blog. Il y a néanmoins un truc que je ne comprends pas : pourquoi le banc de touche de Sainté était-il plus alléchant que l’équipe alignée sur le terrain ? Il faudra que Puel m’explique mais vu le nombre de choses qu’il aurait à expliquer depuis le début de la saison… Bref, le match a été à sens unique du début à la fin. Kadewere a ouvert le score trop rapidement, les deux têtes de Marcelo sur deux bons coups-francs de Dubois ont été marquées comme à la parade, plus le CSC de Bouanga, la transversale de De Sciglio… La coupe était pleine. »