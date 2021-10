ASSE : OL (1-1) : Puel crie victoire après le derby, Bosz enrage

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

L’ASSE a puisé au plus profond de ses réserves pour arracher un nul aux forceps hier à Geoffroy-Guichard contre l’OL en clôture de la 9e journée de L1 (1-1). Grâce à un penalty de Wahbi Khazri, consécutif à une main de Jason Denayer dans la surface, les Verts ont répondu à l’ouverture du score d’Houssem Aouar en fin de première période (1-1).

Ce point du match nul satisfait Claude Puel, heureux de voir ses joueurs autant investis dans cette rencontre. « Je suis simplement content que mes joueurs soient enfin récompensés, s'est réjouit l'entraîneur de l’ASSE au coup de sifflet final. C’est un point, mais ça a un peu la saveur d’une victoire. Il y a eu énormément d’investissement de la part de mes joueurs. Ils ont été responsables, ils ont fait un super match. Les joueurs sont allés chercher cette égalisation. Ils ont été extraordinaires d’investissement. »

Du côté de l’OL, Peter Bosz en menait forcément moins large et regrettait les occasions manquées. « Je suis de Lyon donc ce nul n’est pas logique pour moi, a-t-il pesté. La première mi-temps, ils ont deux ou trois occasions, nous neuf. 1-0 à la mi-temps, ça n’a pas suffi. On a raté trop d’occasions. Et ça aurait tout changé. C’était un match très ouvert mais les meilleures occasions étaient pour nous. Oui, on a perdu deux points. Entre les occasions, le rouge, ce sont deux moments importants mais même à dix, on pouvait faire mieux. Et ce classement n’est pas bien (...) On est sur la bonne route mais dixième de L1, ce n’est pas bien du tout même si on pouvait être 5es à une minute près… On a fait trop de nuls. »

Les notes de #ASSEOL



Lors du derby entre Saint-Etienne et Lyon, qui s'est conclu par un joli 1-1, Houssem Aouar, buteur, et Etienne Green, qui l'a mis en échec à quatre reprises, se sont particulièrement distingués https://t.co/bgdSQZyM0i pic.twitter.com/X6d4jIrxw9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 3, 2021