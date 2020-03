ASSE, OL : Caïazzo et Aulas se font taper sur les doigts par un joueur de L1

true

Capitaine du Stade Brestois, Gaëtan Belaud trouve indécent la manière dont les dirigeants de Ligue 1 dissertent sur la reprise du championnat en ces temps de confinement…

En cette période d’incertitude liée au coronavirus, on entend beaucoup certains dirigeants de Ligue 1 dans les médias. Bernard Caïazzo (ASSE) et Jean-Michel Aulas (OL) sont notamment très actifs en palabres pour tenter de trouver des solutions à la reprise du championnat ou en cas d’annulation pure et simple de l’exercice 2019-2020. Des discussions animées qui agacent passablement le capitaine du Stade Brestois, Gaëtan Belaud.

« Pour l’instant, confinez-vous, on pensera à ça plus tard ! »

Dans les colonnes du « Télégramme », le défenseur armoricain a invité les dirigeants les plus loquaces à se taire et à se confiner : « Quand je vois des dirigeants de club qui parlent beaucoup, qui veulent faire ci, faire ça… Pour l’instant, confinez-vous, on pensera à ça plus tard ! Je n’arrive pas trop à comprendre ces discussions de reprise alors que des gens son en train de mourir. Je ne crois pas à une reprise, même si je m’y prépare. Je ne vois pas comment on pourrait reprendre alors que les JO, qui étaient prévus fin juillet-début août, ont été reportés ».

Un message censé d’un joueur n’ayant aucun intérêt particulier à défendre d’ici la fin de saison mais qui ne devrait cependant pas calmer les dirigeants du football français, lesquels semblent s’ennuyer un peu depuis le début du confinement…