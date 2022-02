ASSE, OL, LOSC, Stade Rennais, RC Strasbourg : ils sont dans l’équipe type

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

L’OL a fait forte impression samedi face à l’OGC Nice (2-0). Dominateurs sans partage, les Gones ont largement mérité de placer quatre joueurs dans l’équipe type de la 24e journée de L1 : Tanguy Ndombele, Maxence Caqueret, Castello Lukeba et Lucas Paqueta. Peter Bosz a lui hérité d’un superbe 8/10 sur le banc.

Du côté de l’ASSE, la recrue hivernale Sada Thioub a fait partie de l’équipe qui a su retourner Clermont hier en Auvergne (2-1). Malgré la défaite vendredi face au PSG (0-1), Warmed Omari porte haut les couleurs du Stade Rennais avec notamment ses cinq dégagements défensifs. Que dire de Léo Jardim, qui a remplacé à merveille Ivo Grbic dans le but du LOSC devant le Montpellier HSC (1-0) ?

Enfin, le RC Strasbourg et le Stade Brestois sont les derniers grands gagnants du week-end avec deux joueurs respectifs dans ce onze de prestige : Dimitri Liénard et Kévin Gameiro côté alsacien et Martin Satriano et Franck Honorat côté breton pour des succès à Angers (1-0) et contre Troyes (5-1).