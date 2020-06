ASSE, OL – Mercato : un champion d’Europe a refusé les Verts et les Gones !

true

Joueur en forme depuis la reprise de la Bundesliga avec le Borussia Dortmund, Raphaël Guerreiro (26 ans) aurait pu signer en faveur de l’ASSE et de l’OL dans le passé.

L’ASSE et l’OL partagent un point commun pendant cette crise sanitaire : ils veulent être fixés sur la date de leur finale contre le PSG. En Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, les Verts et les Gones ne savent en effet toujours pas quand ils pourront affronter l’équipe de Thomas Tuchel. Ni même avec quel effectif.

En attendant, les deux meilleurs ennemis du football français se retrouvent liés par une drôle d’information liée au mercato passé. Jonathan Beaulieu, ancien coéquipier de Raphaël Guerreiro, champion d’Europe en titre avec le Portugal, explique que le latéral gauche de Dortmunf a refusé l’ASSE mais aussi l’OL avant le grand saut !

« Il avait refusé Lyon et Saint-Étienne, mais il a fait le bon choix »

« À l’INF Clairefontaine, plein de clubs venaient nous voir. Forcément, le choix a été Caen parce que ce n’est pas loin de chez lui, à Paris. Il n’avait que deux heures de train par semaine pour rentrer. Et puis il n’y a pas trop de concurrence chez les jeunes donc ça nous poussait à signer pro plus rapidement que dans d’autres clubs. Il avait quand même refusé Lyon et Saint-Etienne… Mais au final il a fait le bon choix », a glissé le défenseur du Borussia (26 ans) chez nos confrères de France Football.