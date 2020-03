ASSE, OL, OM, PSG : ces matches de Ligue 1 qui pourraient échapper au huis clos

true

C’est donc acté : tous les matches de Ligue 1 vont donc se dérouler à huis clos dans les prochains jours. Et ce jusqu’au 15 avril, dans un premier temps, comme cela a été annoncé et confirmé par les autorités il y a quelques heures. Une mesure, liée à l’épidémie du coronavirus, qui ne touche pas que le France et sa Ligue 1.

Car comme on l’a appris, également en fin de matinée, le 8e de finale de Ligue des Champions, PSG-Dortmund, aura lieu à huis clos au Parc des Princes.

En réalité, une seule ou plusieurs rencontres de Ligue 1 pourraient échapper à la règle : celles de l’AS Monaco. A commencer par le rendez-vous attendu dimanche, au stade Louis II à 15 heures, face à l’AS Saint-Etienne. En effet, Monaco est un état souverain et il va donc falloir attendre que son gouvernement décide et fixe ses conditions quant aux déroulements des matches de l’ASM à domicile.

Rien n’a encore été décidé

Toutefois, et c’est à prendre en considération, on imagine assez mal le club monégasque aller à l’encontre des décisions de la LFP et des autorités françaises. Autre évidence, la Principauté de Monaco est frontalière avec le nord de l’Italie, où réside un important foyer de coronavirus. A cette heure, rien n’a été décidé, ni annoncé.