ASSE, OL, OM, PSG : cette énième galère qu’impose le Coronavirus à la L1 et la L2

true

Peut-être l’avez-vous lu ce matin sur notre site. L’entretien accordé par Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, au sujet, notamment du calendrier de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour mener à terme les championnats dans les prochaines semaines.

Selon lui, et on le cite, « le football reprendra dès que la maladie aura pris recul. Après, on trouvera bien des dates. On arrivera à organiser une fin de saison sans problème dès que le coronavirus montrera des signes de faiblesse notables. On a le temps, on peut jouer au mois de juin, il n’y a absolument aucun problème. »

Jouer au mois de mai, ou encore en juin, pourquoi pas. Mais un vrai problème se posera si, une fois l’Euro reporté en 2021 comme cela est prévu, il est décidé de faire jouer les ultimes journées de championnat, voir les finales de Coupes nationales (PSG-OL, PSG-ASSE) en juillet. Et ce pour une raison simple : les fins de contrat des joueurs s’arrêtent au 30 juin !

Que se passera-t-il pour tous ceux qui auront décidé de s’engager dans un autre club au 1er juillet alors que la saison n’est pas terminée ? Les clubs pourront-ils soumettre de nouveaux contrats à temps sur une plus ou moins longue période ? La donne, et notamment juridique, s’avère pour le moins complexe. Au même titre d’ailleurs que les cas à régler, pour le moins nombreux. Au PSG, par exemple, ils sont plusieurs à être concernés : Meunier, Kurzawa, Thiago Silva, Cavani, pour ne citer qu’eux. A l’OL, on imagine que Lucas Tousart s’est engagé avec le Hertha Berlin à compter du 1er juillet.

Tous les clubs sont concernés

Au LOSC, la problématique concerne Loïc Rémy et Jérémy Pied. Au Stade Rennais, des documents ont été déjà signés pour les prêts de Nzonzi et de Gnagnon. A l’ASSE, qu’adviendra-t-il du transfert de William Saliba à Arsenal, de la fin de contrat de Loïc Perrin, si rien n’est décidé au préalable ? Pas simple.