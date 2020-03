ASSE – PSG : la finale de Coupe de France reportée à cet été ?

true

Dans la dernière édition du Parisien, Noël Le Graët évoque l’impact du coronavirus sur la fin de saison et notamment la finale de Coupe de France entre l’ASSE et le PSG. « La finale de Coupe de France PSG-ASSE est prévue le 25 avril. D’ici là, aura-t-on la possibilité de rejouer ? Je n’en sais rien. Si la date reste possible, la finale sera disputée, sinon on appliquera un report. »

⚠️ Soucieuse d’appliquer toutes les mesures visant à protéger l’ensemble de ses publics contre l’épidémie de COVID-19, l’#ASSE a décidé de suspendre les entraînements de toutes ses équipes, masculines et féminines. La santé de tous constitue aujourd’hui une priorité absolue ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 13, 2020

Le président de la FFF est dans l’incapacité de fixer une date dès aujourd’hui, tout dépendant de l’évolution du virus, mais il écarte la possibilité de terminer la saison actuelle en septembre. « Donner des dates de reprise du championnat ne serait pas prudent. Aujourd’hui, l’objectif est de vaincre le virus ! Pas de jouer au foot. On aura toute notre vie ensuite pour rejouer au foot. Les dates n’ont pas beaucoup d’importance. Si on rejoue fin septembre, ce sera compliqué, par contre on peut jouer en mai, juin ou juillet. Mais qui peut aujourd’hui dire que l’on va rejouer le 13 avril, le 22 avril ou le 3 mai ? Personne ! Finir les championnats mi-juillet ? Tout est possible ! C’est plus dur de vaincre le virus que de trouver une date pour le foot. Il ne faut pas changer de débat. Les contrats de certains joueurs se terminent le 30 juin ? On trouvera une solution. Cela n’a aucune importance. »