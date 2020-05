ASSE, OL, PSG : finales de Coupes, Le Graët baigne dans le flou

false

Le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, ne sait si la finale de la Coupe de France, ASSE-PSG, pourra se disputer.

En pleine épidémie du coronavirus, alors que la retenue et la décence auraient été de mises, les dirigeants du football français nous ont longtemps expliqué ce qui allait se passer. Sans que rien ne se passe ainsi… A la LFP, Didier Quillot a maintes fois répété que la L1 et la L2 allaient reprendre. On connaît la suite. A la Fédération, Noël Le Graët, lui, a un temps assuré que la finale de la Coupe de France pourrait se dérouler début juin. On connaît également la suite.

Relégués à leur juste place, loin, très loin derrière le gouvernement, les décideurs du foot français naviguent désormais à vue. Avec, enfin, de la retenue et moins d’assurance. C’est le cas de Noël Le Gräet, qui vient d’accorder un entretien à nos confrères de l’Equipe, sur le déroulement des finales.

« Il y a un intérêt mais on reste soumis aux décisions gouvernementales et à l’évolution du virus. Si on peut jouer début août, aussi bien la finale de la Coupe de France que celle de la Coupe de la Ligue, on le fera. Lyon et le PSG ont tout intérêt à avoir des matches intéressants avant la Ligue des champions. »