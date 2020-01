ASSE, OL, PSG, Stade Rennais : visite médicale annoncée pour Hatem Ben Arfa

true

L’information est de plus en plus crédible. Et le milieu de terrain français, Hatem Ben Arfa, sans club depuis son départ du Stade Rennais, devrait donc, et enfin, rechausser les crampons. Le club tant attendu ? Le Real Valladolid, présidé comme vous le savez par l’ancien phénomène brésilien, Ronaldo.

Hier soir, le transfert était déjà ébruité par différents médias. C’est au tour de Eurosport de confirmer la tendance et même d’annoncer une visite médicale pour demain. A suivre.