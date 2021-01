ASSE - OL : Rudi Garcia pourrait frapper un coup historique dans le derby

C’est un euphémisme de dire que l’ASSE ne partira pas favorite face à l’OL dans le derby (21h). En bas de classement, les hommes de Claude Puel ne comptent qu’une seule victoire lors de leurs 17 derniers matches et affrontent un candidat déclaré au titre de champion de France.

De plus, les Verts sont impactés par le Covid-19 et ne pourront pas aligner leur équipe type. Pour couronner le tout, Rudi Garcia affiche un bilan personnel favorable face à l’ASSE, face à qui il a gagné 12 matches de L1 et concédé seulement 5 nuls et 3 défaites.

L’OL s’avance donc à Geoffroy-Guichard avec des arguments très positifs et pourrait même frapper un coup fracassant dans l’Histoire des derbies. En cas de succès ce soir dans le chaudron, Lyon passera en effet devant l'ASSE au nombre de victoires dans leurs confrontations (actuellement 44 partout). Ceci n'est pas arrivé depuis 1957...