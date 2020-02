ASSE – OM (0-2) : la Préfecture de la Loire accuse à nouveau les supporters marseillais

true

On est donc loin d’en avoir terminé avec les incidents survenus hier soir, en marge de la rencontre ASSE-OM (0-2). Et de la version donnée par le club olympien laissant penser que les supporters phocéens avaient été attaqués par de pseudo fans stéphanois à leur arrivée dans le chaudron, et ensuite maltraités par les forces de l’ordre.

Car il y a quelques minutes, lors d’un point presse tenu à la Préfecture, des précisions divergentes ont été données. Retranscrites par nos confrères du Progrès, via leur compte twitter.

« 11 policiers ont été blessés, dont un avec une cheville cassée. Les supporters ont refusé les soins. Les Marseillais ont utilisé du matériel de mobilier urbain pour attaquer la police. Le terme de guet-apens est surfait. Après les jets de projectile entre les supporters, l’intervention des forces de l’ordre a permis d’empêcher le fight. Les Marseillais ont cassé leurs bus pour récupérer le verre brisé et s’en servir d’arme. La Préfecture se félicite aussi de n’avoir eu aucun incident à l’intérieur du stade. Le vent a poussé le gaz lacrymogène vers le public. Un bus s’est arrêté et des supporters marseillais sont descendus de trois bus avant le stade. Il y avait une volonté d’en découdre des deux camps. Le « fight » pourrait avoir été prévu par les deux camps. »