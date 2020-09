ASSE - OM (0-2) : Villas-Boas explique ses paris ratés et promet du changement contre le LOSC

L’OM n’avait plus battu le PSG au Parc des Princes depuis 2011. La série a pris fin dimanche, grâce à un but de Florian Thauvin (1-0). Forts de ce succès retentissant, les hommes d’André Villas-Boas se sont fait surprendre au Vélodrome contre une équipe de l’ASSE qui ne s’y était plus imposée depuis 1979. Grâce à une prestation aboutie, et quelques ratés olympiens, les Verts se sont imposés (2-0) pour prendre la tête de la L1 avec trois victoires en autant de sorties. Il faut aussi ajouter les errements tactiques d’AVB dans son onze de départ, avec Maxime Lopez en faux 9 et Leonardo Balerdi en latéral gauche.

Les paris Lopez et Balerdi ont été ratés

« La responsabilité est toujours mienne, ça n’a pas fonctionné. Saint-Étienne nous a pressés, ça n’a pas marché avec notre faux 9, Maxime Lopez. On n’a pas de chance non plus. On a été passifs, à l’image du Vélodrome vide, on a manqué d’intensité, on n’a pas été agressifs, eux ils ont eu de la vitesse dans la profondeur. 0n aurait pu revenir à 1-1. En deuxième mi-temps c’était mieux, mais on n’a pas eu de chance. Sur le deuxième but, on est trop en déséquilibre. Émotionnellement, après c’était trop dur pour revenir, a déclaré le coach olympien. Leonardo Balerdi, c’était son premier match. Latéral gauche, ce n'est pas son poste. Sur leur premier but, Ils ont un peu de chance. Je suis persuadé que Maçon est chanceux sur son centre, mais à Saint-Étienne (Romain Hamouma, ndlr) est là pour finir l’action. En deuxième mi-temps, avec Marley c’était un peu mieux. Mais on a raté des choses, et à 2-0, le coup était trop difficile, on n’était pas capable de revenir. »

Benedetto sera là contre le LOSC

Contre le LOSC, dimanche (21h), Dario Benedetto sera de retour à la pointe de l’attaque de l’OM. « On a Dario de retour, ce qu’on a essayé, on ne peut pas dire que ça a fonctionné, a-t-il assuré. On a Dario, il va revenir tout de suite, il faut donner de la confiance aux gars, face à un adversaire direct pour la Ligue des champions. »