ASSE : OM, classement, motivation…Claude Puel avait des choses à dire

« Un match qui a été insuffisant de notre part. On a donné le bâton pour se faire battre. Il faut se montrer plus concentrer, plus agressifs. C’est embêtant de se battre les trois matchs auparavant et sortir un match comme celui-ci. On est pas mal sollicité sur le plan mental et sur le plan physique. On manque encore de maîtrise. On a eu de bons résultats en se battant pendant trois matchs. On a payé notre insuffisance face à Metz. Je pense que c’est important de partager le même degré d’analyse en sortant d’un match. On se doit d’être tous conscient de notre match et de notre prestation. »

L’OM

« Marseille est deuxième du championnat. La concentration et la motivation devront être plus importantes demain que dimanche. Marseille, c’est une belle affiche. La motivation va venir d’elle même, les joueurs ont envie de ce type de rencontre. Il faut regarder où l’on se situe. Ce n’est pas un manque d’ambition. Il n’y a pas de suffisance à avoir. Il va falloir cravacher pour remonter. On n’a pas d’autres ressources que d’être à fond dans nos matchs. »

La dernière recrue du mercato

« Yvann Maçon est un joueur au potentiel intéressant. Il a pas mal d’atouts pour jouer à un poste de latéral par la suite. C’est la première saison où il joue latéral. Ce sera un joueur en devenir. »