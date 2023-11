ASSE, OM, FC Nantes : Riolo confirme les rumeurs de vente d’un club de Ligue 1 !

La bombe a été lâchée hier par le média américain Bloomberg se confirme. Un nouveau club de Ligue 1 est sur le marché… et cela fait même déjà quelques mois que c’est le cas ! En effet, le Toulouse FC – propriété de Gerry Cardinale et du groupe RedBird – serait en vente malgré les annonces de Damien Comolli de la présence pérenne du fonds d’investissement américain, également à la tête du Milan AC.

A peine trois ans après avoir récupéré le Téfécé pour 10 M€, RedBird travaille déjà à réaliser une plus-value en cédant son club de Ligue 1. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a même assuré que cette vente était une volonté avant même la qualification de Toulouse en Ligue Europa suite à sa victoire en Coupe de France puisque le club est sur le marché … depuis le mois d’avril.

Reste à savoir si le Téfécé trouvera preneur avant les autres clubs de Ligue 1 (OM, FC Nantes) et de Ligue 2 (ASSE) régulièrement annoncé sur le marché…

Pour résumer

Daniel Riolo a confirmé que le Toulouse FC faisait bien partie des clubs de Ligue 1 actuellement en vente... et ce depuis plus de six mois ! RedBird veut se débarrasser du club haut-garonnais et faire une plus-value XXL en seulement trois ans.