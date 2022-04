ASSE, OM, FC Nantes, Stade de Reims : les compos des matches de 15h

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Stade de Reims :

FC Nantes :

OM : López - Rongier - Saliba - Ćaleta-Car - Kolašinac - Kamara Dieng - Guendouzi - Harit - Gerson - Payet.

ASSE :

Pour résumer

Cinq matches et non pas quatre comptant pour la 30e journée de Ligue 1 ont lieu cet après-midi à partir de 15 heures sur les vertes pelouses de France. Voici les équipes de départ de l’ASSE, du FC Nantes et du Stade de Reims.