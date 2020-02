ASSE, OM : fête, picole, sommeil…pourquoi Dimitri Payet n’a pas percé chez les Verts

true

De temps à autre, il revient sur le devant de l’actualité footballistique. Lui, c’est Alain Perrin, passé et à chaque fois démis de ses fonctions d’entraîneur dans des clubs majeurs de la Ligue 1 que sont l’ASSE, l’OM et l’OL.

Hier soir, alors qu’il était l’invité de l’émission de RMC sport, Footissime, Perrin s’est souvenu de ses vertes années, lorsqu’il dirigeait un certain Dimitri Payet. Le Réunionnais, irrésistible depuis le début de saison avec l’OM, a eu par le passé quelques soucis pour rester au sommet plusieurs mois durant.

Ce qui ne semble aujourd’hui plus être le cas. Reste que Perrin aurait pu diriger un tout autre joueur si Payet avait compris certaines choses plus tôt.

« Je n’avais pas beaucoup de tolérance, il fallait que les joueurs donnent tout sur le terrain, à l’entraînement, à côté. J’étais vraiment exigeant sur l’ensemble du métier. Mais avec le temps, j’ai appris à composer aussi avec la personnalité des joueurs. Je pense à Dimitri (Payet) par exemple. Ce sont des joueurs qu’il faut accepter dans leur façon d’être parce que le plus important, c’est le match(…)Dimitri, quand il était plus jeune… Quand les jeunes ont 22 ou 23 ans, ils pensent beaucoup à sortir et faire la fête, c’est de leur âge. Mais ce n’est pas toujours compatible avec la préparation parce que la récupération est quelque chose de très important. Et quand vous faites la fête, vous picolez, vous ne dormez pas beaucoup, vous ne pouvez plus avoir le même degré de forme. Et vous risquez les blessures. C’est pour ça que les entraîneurs doivent aussi protéger les joueurs. »

A noter, tout de même, que Dimitri Payet, mais cette fois avec Christophe Galtier comme entraîneur, avait réalisé un début de saison 2010-2011 exceptionnel avec les Verts. Marquant notamment le fameux coup-franc décisif à Lyon lors du 100e derby.