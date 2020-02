true

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a sans doute réalisé l’un de ses pires matches de l’année 2020 mais le club phocéen est quand même parvenu à battre le Toulouse FC (1-0) grâce à un coup d’éclat de son maître à jouer Dimitri Payet.

En conférence de presse, André Villas-Boas n’avait plus les mots pour parler du Réunionnais : « Il est dans une forme extraordinaire, on en avait besoin aujourd’hui parce que l’équipe était fatiguée et qu’on jouait face à un TFC très courageux, qui nous a laissé peu d’espace ».

« Payet a encore eu un moment de génie »

Le Portugais avait bien conscience que le résultat était heureux pour son équipe : « Aujourd’hui, on a eu un peu de chance, d’autant plus qu’on aurait pu être menés très rapidement. On n’a pas réussi grand-chose en première période, on voulait mettre la pression en seconde mais on avait besoin de magie. Et Payet a encore eu un moment de génie », a-t-il ajouté.

Désormais, « AVB » est tourné vers le quart de finale de Coupe à Lyon : « Sept points en trois matches et une équipe très solide sur le plan défensif. La chose la plus importante de la soirée est qu’on garde neuf points d’avance sur Lille. J’ai confiance en une équipe qui ne perd pas 16 matches d’affilée. C’est incroyable (…) Après, on a vraiment envie de gagner à Lyon. C’est un objectif, de gagner la coupe, et de battre un rival ».