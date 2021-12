ASSE, OM - Mercato : bonne nouvelle dans le dossier Belaïli

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Il recherche un club européen prêt à lui verser un salaire annuel de 2 millions d’euros. La quête de Youcef Belaïli s’annonce compliquée et il faut dire que le récent vainqueur de la coupe d’arabe avec l’Algérie ne fait pas grand chose pour faire évoluer son projet.

Le clan Belaïli a claqué la porte à un club de Liga

D’après les informations de Foot Mercato, le natif d’Oran a récemment refusé une offre d’un club espagnol qui ne répondait pas aux attentes salariales du joueur (600 000 euros proposés) à défaut de lui offrir un large temps de jeu. Son père Abdelhafid Belaïli, qui est également son agent, a pourtant déclaré à la télévision qatarie que son fils était à la recherche d’un club européen qui lui offrirait du temps de jeu, quitte à percevoir un salaire inférieur qu’initialement demandé. Youcef Belaïli figure toujours dans les petits papiers d’Al-Jazira Club et d’Al-Ain. Quoi qu’il en coûte, ce refus ouvre, peut-être, un peu plus la porte à l’AS Saint-Étienne et à l’Olympique de Marseille en marge du mercato hivernal.