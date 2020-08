ASSE, OM – Mercato : la piste Giannoulis se complique sérieusement

true

Dans le viseur de l’ASSE et de l’OM, le latéral grec Dimitrios Giannoulis (PAOK, 24 ans) commence à intéresser des clubs anglais. L’affaire semble vraiment mal engagée.

L’ASSE et l’OM sont à la recherche d’un latéral grec digne de ce nom cette saison. Dans le Forez, Claude Puel souhaite se débarrasser de Miguel Trauco tandis qu’André Villas-Boas cherche une doublure capable de challenger Jordan Amavi à Marseille.

Les deux clubs ont arrêté leur choix sur Dimitrios Giannoulis. Le défenseur grec du PAOK Salonique est devenu une référence à son poste dans son pays au point qu’il suscite aujourd’hui un intérêt qui dépasse l’entendement.

Les clubs anglais entrent dans la danse pour Giannoulis

Le média grec Sportime, bien informé sur le dossier depuis le début, assure ainsi que Watford mais aussi et surtout Newcastle se seraient manifestés auprès du PAOK pour lui témoigner leur intérêt pour son joueur de 24 ans. Une donnée qui ne devrait pas faciliter les affaires de l’ASSE et de l’OM, d’autant que Giannoulis est sous contrat jusqu’en juin 2022 et que sa valeur est estimée entre 6 et 7 millions d’euros. À noter que depuis la prolongation de Faitout Maouassa, le Stade Rennais ne semble plus intéressé par cette piste.